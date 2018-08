Fremdenfeindliche Attacke: Polizei fasst ersten Tatverdächtigen

Eine Frau hört Geschrei in einem Park in Wismar und alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, finden sie einen verletzten Syrer. Drei Täter, die Deutsch gesprochen haben sollen, werden gesucht. Einen der Tatverdächtigen hat die Polizei am Donnerstag gefasst.

Die Polizei hat einen 26-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der in Wismar auf einen jungen Syrer eingeschlagen und getreten haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Donnerstag mit. Sie prüfe, ob Haftantrag gestellt werde. Der 20-Jährige war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend in einem Park mit einer Eisenkette geschlagen und verletzt worden.

Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen, konnte aber nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Da ein fremdenfeindliches Motiv vermutet werde, sei der Staatsschutz eingeschaltet worden. Der Syrer befand sich allein auf dem Heimweg als er von drei Deutsch sprechenden Männer angegriffen wurde.

Von RND/dpa