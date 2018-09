Mann bricht in Wohnung ein, um sich schlafen zu legen

Auf der Suche nach einem Schlafplatz ist ein 23-Jähriger Samstagnacht in ein fremde Wohnung eingebrochen und hat auf dem Sofa ein Nickerchen gehalten. Die Besitzerin wunderte sich am nächsten Morgen über den Unbekannten in ihrem Wohnzimmer.

Nach einer durchfeierten Nacht hat ein 23-Jähriger offenbar den Weg nach Hause nicht mehr gefunden. Nachdem der junge Mann aus dem nordrhein-westfälischen Wiehl am Samstagabend mit Freuenden feiern war, verschaffte er sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Feiernde im Treppenhaus dann seine Jeans und Schuhe abgelegt und sei dann in die Wohnung einer 29-Jährigen eingebrochen. Dort legte er sich auf’s Sofa und schlief seinen Rausch aus.

Am nächsten Morgen entdeckte die Frau den unbekannten Gast auf ihrem Sofa und alarmierte die Polizei. Der 23-Jährige konnte sich nicht erklären, wie er in die Wohnung gekommen war und gab zu, einige Erinnerungslücken zu haben.

Von RND/mkr