Tödliche Transplantation: Polizei nimmt Klinikdirektor fest

Der Chef der Transplantationschirurgie des Essener Uniklinikums ist verhaftet worden. In der Klinik sollen in den vergangenen Jahren mindestens sechs Transplantationen durchgeführt worden sein, die nicht erforderlich waren. Eine von ihnen endete für den Patienten tödlich.

Wegen medizinisch nicht erforderlicher Lebertransplantationen ist ein Mediziner vom Universitätsklinikum Essen festgenommen worden. Einer der Patienten sei in der Folge der riskanten Operation verstorben, erklärte die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag. Dem 61 Jahre alte Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie wird Totschlag in einem Fall, fünffache gefährliche Körperverletzung und in zwei Fällen ein Verstoß gegen das Transplantationsgesetz vorgeworfen. Der Haftbefehl gegen ihn sei am Dienstag vollstreckt worden.

Der Arzt habe zwischen 2012 und 2015 bei sechs Patienten die Leber transplantiert, obwohl die Eingriffe medizinisch nicht notwendig gewesen seien, erklärten die Staatsanwälte. Zum Teil soll er selbst operiert haben, zum Teil habe er zugelassen, dass andere Ärzte die Organe transplantierten. Der leitende Arzt sei zudem an dem Eingriff an dem verstorbenen Patienten Ende 2014 beteiligt gewesen.

Staatsanwaltschaft: Risikoärmere Behandlungen waren möglich

Dabei wirft die Staatsanwaltschaft dem Direktor vor, ihm sei in allen Fällen bewusst gewesen, dass das Risiko der Transplantation höher gewesen sei als das Risiko der Erkrankungen der Patienten. Für ihre Erkrankungen habe es risikoärmere Behandlungsmöglichkeiten gegeben.

Die Ermittlungen stützen sich den Angaben zufolge auf einen Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission von Juni 2017, die die Einhaltung des Transplantationsgesetzes überwacht. Das Universitätsklinikum teilte mit, es werde mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, um die Vorwürfe aufzuklären. Zum laufenden Verfahren werde die Klinik keine Angaben machen, hieß es.

