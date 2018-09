Maria H. äußert sich zu ihrem Verschwinden: „Ich hatte schreckliche Angst“

Nach dem offiziellen Bericht über das Verschwinden der vermissten Maria H. hat sich die 18-Jährige nun selbst zu Wort gemeldet. In einem Blogeintrag erläutert sie, warum sie erst nach langer Zeit wieder zu ihrer Familie zurückkehrte.

Fünf Jahre lang war sie verschwunden, fünf Jahre lang suchten Familie, Freunde und Angehörige nach der heute 18-Jährigen. In der vergangenen Woche folgte dann die Erlösung: Maria H. kehrte zurück zu ihrer Familie.

Nach einer langen Vernehmung am Vortag veröffentlichte die Polizei Freiburg am Donnerstag eine offizielle Pressemitteilung und informierte über den Verbleib der 18-Jährigen.

Im Mai 2013 hatte Maria Deutschland gemeinsam mit einem 40 Jahre älteren Mann aus Blomberg verlassen. Beide hätten demnach eine Zeit lang zusammen in Polen gelebt und dabei im Auto übernachtet, berichtete Maria. Sie sei dann alleine mit Fahrrad und Zelt weiter gezogen. Doch warum kehrte sie nicht zu ihrer Familie zurück?

„Ich konnte es vor schlechtem Gewissen nicht mehr aushalten“

Dafür lieferte die 18-Jährige am Donnerstag selbst eine Erklärung. In einem Blogpost äußerte sie sich selbst zu ihrem Verschwinden. In Polen sei es ihr gelungen, von ihrem Begleiter zu fliehen, nachdem sich die Beziehung der beiden verschlechtert hatte, erzählt Maria. Aus Angst vor der Polizei, die zu diesem Zeitpunkt nach den beiden suchte, flüchtete sie weiter, um „Gras über die Sache“ wachsen zu lassen.

„Und dann war es einfacher, so weiter zu machen als umzukehren. Ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte und ich hatte schreckliche Angst“, schreibt sie.

Erst nach ihrem 18. Geburtstag dachte Maria an eine Rückkehr. „Als ich dann 18 war und mir keine Sorgen mehr machen musste, dass ich eventuell in ein Kinderheim muss oder stundenlange Verhöre aushalten muss, habe ich versucht den Mut zu finden,wieder zu meiner Familie zu gehen.“ Im Internet informierte sie sich über die Ermittlungen. Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihre Familie nach ihr suche, habe sie es nicht mehr ausgehalten und sei schließlich zurückgekehrt.

Von RND/mkr