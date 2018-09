Beauty-Drinks: Schluck für Schluck schön?

Es hört sich so einfach an: Hier ein Schlückchen vom Kollagendrink, da ein kräftiger Zug aus dem Hyaluronsäure-Cocktail, schon erstrahlen Haut und Haar in neuer Frische. Glaubt man den Herstellern sogenannter Beauty-Drinks, kann man sich Schönheit tatsächlich ertrinken.

Mit Produkten wie “Elasten“, “Regulatpro Hyaluron“ oder “N’You Collagen Refresher“ gibt es in Drogeriemärkten und Apotheken inzwischen eine ganze Reihe wundersamer Getränke, die Käufern strafferes Bindegewebe, volleres Haar oder schönere Nägel versprechen. Der Markt für Nutri-Cosmetics (zu Deutsch: Nahrungsergänzungsmittel) hat kräftig zugelegt. Schätzungen des Nachrichtendienstes Business Wire zufolge werden allein mit Beauty-Drinks weltweit eine Milliarde Dollar umgesetzt.

Dabei basiert der Erfolg auf unterschiedlichen Rezepten. Mancher Hersteller schwört auf Hyaluronsäure, ein anderer auf Kollagenhydrolysat, und kippt dann eine wilde Mischung aus Vitaminen (Vitamin C, Vitamin E, Biotin), Mineralstoffen (Zink, Selen), Pflanzenextrakten (bevorzugt Granatapfelsaftkonzentrat), Proteinen und Fettsäuren obendrauf.

“Im Getränk ist die Wirkung gleich null“

Ob die Drinks die gewünschte Wirkung zeigen, ist jedoch umstritten. “Die Produkte werben damit, dass die Nährstoffe für Schönheit von innen sorgen. Dies ist allerdings schwer nachzuweisen, weil auch verschiedene andere Faktoren wie die genetische Veranlagung, Rauchen, Sonneneinstrahlung, Stress oder ausreichend Schlaf dabei eine entscheidende Rolle spielen“, sagt Janina Willers von der Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V. Es sei zudem überhaupt nicht geklärt, ob und wie etwa Hyaluronsäure im menschlichen Stoffwechsel aufgenommen wird.

Ähnlich sieht es der Münchener Dermatologe Christoph Liebich: “Meiner Erfahrung nach bringt Hyaluronsäure im Kampf gegen Falten nur etwas, wenn man es als Serum auf die Haut aufträgt oder unter die Haut spritzt. Im Getränk ist die Wirkung gleich null.“ Trotzdem glauben immer mehr Frauen den Versprechungen wie verbessertes Hautrelief, 17 Prozent weniger Falten und so weiter. Das alles soll sich einstellen, sobald sie mindestens sechs Wochen lang täglich einen “Beauty Shot“ in sich hineinschütten.

Günstig ist die Trinkkur dabei mitnichten: Im Schnitt 60 Euro kostet eine Monatsration, doch wer nachhaltige Ergebnisse wünscht, dem wird dauerhafter Verzehr empfohlen. Tatsächlich gibt es inzwischen etliche Frauen, darunter Promis wie Silvie Meis oder Veronica Ferres, die permanent “am Fläschchen hängen“. In Münchens Schickeria kippt man sich “Regulatpro Hyaluron“ sogar ins Cocktailglas und prostet sich in hippen Lokalen mit “Hyaluron Spritz“ zu.

Hautarzt Liebich sieht den exzessiven Genuss von Beauty-Drinks kritisch: “Wer es mit der Menge an Vitaminen übertreibt, wird irgendwann kränker sein als je zuvor, das haben mehrere Studien bewiesen“, sagt er. Auch Janina Willers hält die Extraportion Vitamine und Co. für überflüssig.

Wolle man seiner Haut etwas Gutes tun, sollte “die eigene Ernährung unter die Lupe genommen“ werden. Liebich präzisiert: “Stehen fetter Seefisch, bunte Beeren und grüner Tee auf dem Speiseplan, ist schlechte Haut eigentlich kein Thema mehr.“ Vorausgesetzt, man mache einen Bogen um Zucker, Weißmehl, Milch, Zigaretten und Alkohol. Ganz egal, ob Letzterer mit einem feschen Beauty-Drink verlängert wurde oder nicht.

Von Sophie Hilgenstock