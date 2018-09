Kristina Bach über Daniel Küblböck: „Du warst nicht labil und weltfremd“

Nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck am vergangenen Sonntag hat sich nun auch seine gute Freundin und Schlagerstar Kristina Bach geäußert. In einem Brief nimmt sie Abschied und zeichnet ein liebevolles Bild von dem Ex-TV-Star.

In einem emotionalen Text hat Schlagerstar Kristina Bach sich nach Daniel Küblböcks Verschwinden auf Facebook von ihrem „kleinen Bruder und Freund“ verabschiedet. Sie erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse mit dem Ex-TV-Star, der 2003 durch „DSDS“ bekannt wurde.

Vor acht Jahren habe sie Küblböck kennengelernt, so Kristina Bach, und habe seitdem viel mit ihm erlebt. Sie erinnert sich an „lauwarmes Dosenbier am Strand“ und „Currywürste nachts um zwei“. Ihre Erwartungen eines „durchgeknallten Paradiesvogels“, als sie Küblböck kennenlernte, seien widerlegt worden: „Wie überrascht war ich dann als neben mir ein Mensch saß, aufmerksam, eloquent, warmherzig und von einer Schläue, die mich sofort beeindruckt hat“, schreibt Kristina Bach.

Kristina Bach zu Küblböck: „Nie habe ich dich depressiv erlebt“

„Tieftraurig und fassungslos“ zeigt sie sich nach dem Verschwinden Küblböcks. „Du warst nicht labil und weltfremd. Du standest mitten im Leben“, schreibt sie. „Du warst auch sensibel, aber nie habe ich dich depressiv erlebt“, so Bach. Damit zeichnet sie ein anderes Bild, als es unter anderem durch einen Facebook-Post Küblböcks, in dem er sich zu Mobbing an seiner Schauspielschule äußert, in der Öffentlichkeit steht.

Von RND/hsc