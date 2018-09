Ariana Grande verabschiedet sich von Mac Miller

Gut eine Woche nachdem der US-Musiker Mac Miller gestorben ist, nimmt seine Ex-Freundin, US-Sängerin Ariana Grande, mit einem berührenden Instagram-Post Abschied.

Eine Woche nach dem Tod von US-Rapper Mac Miller hat Popstar Ariana Grande ihren Ex-Freund gewürdigt. Es tue ihr leid, dass sie Miller nicht habe retten können, schrieb Grande am Freitag auf Instagram. „Ich verehrte Dich von dem Tag an, an dem ich Dich im Alter von 19 Jahren kennenlernte und ich werde es immer tun. Ich kann nicht glauben, dass Du nicht mehr hier bist. Ich bin so wütend, ich bin so traurig, dass ich nicht weiß, was ich machen soll.“ Den Rapper nannte Grande eine „süße Seele“ mit „Dämonen, die er nie verdient“ habe. Zu ihrem Post stellte Grande zudem ein Video, das einen lachenden Miller zeigt. Es war ihre erste Äußerung zum Tod des Musikers.

Miller war am 7. September bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden und bald darauf für tot erklärt worden. Die Todesursache ist noch unbekannt. In seiner Musik hatte Miller offen seinen Kampf gegen Depressionen und Sucht thematisiert. Er wurde 26 Jahre alt.

Mit der ein Jahr jüngeren Grande war Miller zwei Jahre liiert, ehe die Beziehung Anfang des Jahres in die Brüche ging. Inzwischen ist Grande mit Pete Davidson verlobt, einem Ensemblemitglied der Comedy-Show „Saturday Night Live.“

