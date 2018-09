König Philippe fährt ohne Helm: Royale Familie radelt durch autofreies Brüssel

In Brüssel (und auch in Paris) fuhren am Sonntag keine Autos. Das nutzte das belgische Königshaus um König Philippe zu einem Ausflug mit dem Rad – wenn auch nicht alle mit einem Helm unterwegs waren.

Belgiens Königsfamilie hat den autofreien Sonntag in Brüssel zu einer Radtour durch die Hauptstadt genutzt. König Philippe (58) verzichtete dabei auf einen Helm, wie Bilder des flämischen Fernsehens VRT zeigten. Seine Frau, Königin Mathilde (45), schützte ihren Kopf hingegen ebenso wie die beiden mitradelnden jüngsten Kinder des royalen Paars, Prinz Emmanuel (12) und Prinzessin Eléonore (10).

Ziel ihrer etwa 15 Kilometer langen Radtour sei ein Biomarkt im Zentrum gewesen, berichtete der Sender. In Brüssel war das Stadtgebiet am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt, was viele Einwohner zu Ausflügen und Spaziergängen verführte.

Von RND/dpa