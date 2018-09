SEK-Einsatz nach Attacke mit Stichwaffe

Zwischenfall in Saarbrücken. Ein offenbar psychisch verwirrter Mann ging auf einen Bekannten los. Das SEK der Polizei musste eingreifen.

Spezialkräfte der Polizei haben in Saarbrücken einen 34-Jährigen gefasst, der in seiner Wohnung mit einer Stichwaffe auf einen Bekannten losgegangen sein soll. Das Opfer sei nicht verletzt worden und konnte aus der Wohnung flüchten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der 34-Jährige habe die Tat offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand begangen. Was der Auslöser für die Attacke war, sei noch unklar. Der Mann befinde sich in Polizeigewahrsam. Wie viele Beamte bei dem SEK-Einsatz vor Ort waren, wurde nicht bekannt.

Von RND/dpa