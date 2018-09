Ein Hai hat einen Surfer vor der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts angegriffen und tödlich verletzt. Der Mann wurde nach der Attacke in der Nähe des Ortes Wellfleet in ein Krankenhaus gefahren und starb dort an seinen Wunden.

Surfer stirbt nach Hai-Bissen vor US-Küste Auf der US-amerikanischen Halbinsel Cape Cod hat ein Hai einen Surfer attackiert und tödlich verletzt. Seiner Tante sagte der 26-Jährige zuvor noch: „Die Haie beißen mich nicht. Ich bin Superman." Es sollte ein fröhlicher Surfausflug am Cape Cod werden, doch der 26-jährige Arthur Medici bezahlte mit seinem Leben. Vor der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts wurde der junge Surfer von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt. Ein Freund, mit dem er gemeinsam im Wasser unterwegs war, versuchte ihn noch zu retten. 26-jähriger Surfer: „Die Haie beißen mich nicht. Ich bin Superman." Die beiden jungen Männer ignorierten die Warnschilder am Strand, die darauf hinweisen, dass die Gewässer vor Wellfleet Jagdgebiete für Weiße Haie sind. „Ich habe ihn angefleht, nicht zu gehen", berichtet seine Tante Marisa Medici dem „Boston Herald". Doch Arthur hörte nicht auf die Warnung seiner Tante. „Er sagte mir, die Haie beißen mich nicht. Ich bin Superman", erinnert sich Medici laut der Zeitung. Hai zog Surfer am Cape Cod vom Board Ein tragischer Irrtum, der Arthur Medici das Leben kostet. Ein Augenzeuge berichtete der lokalen Zeitung „Cape Cod Times" von der Hai-Attacke: „Ich habe eine riesige Eruption auf dem Wasser gesehen, mit einem Durchmesser von bestimmt über vier Metern." Die beiden jungen Männer waren noch nicht weit draußen, als der Hai zupackte und Arthur Medici vom Board zog. Strandbesucher versuchten den 26-Jährigen zu retten, zogen ihn an Land. Er wurde nach der Attacke in ein Krankenhaus gefahren und starb dort an seinen Wunden. Den Berichten zufolge soll es sich um den ersten tödlichen Hai-Angriff in dem Bundesstaat seit dem Jahr 1936 handeln.

