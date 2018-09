Hochzeit von Justin Bieber und Hailey Baldwin bestätigt

Ups – ob Justin Bieber und Hailey Baldwin damit wohl einverstanden waren? Auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung verplapperte sich Alec Baldwin und bestätigte die Hochzeit des jungen Paares.

Verwirrung um Justin Bieber (24) und seine Verlobte Hailey Baldwin (21) – haben sich die Beiden heimlich das Ja-Wort gegeben oder nicht? Haileys Onkel Alec Baldwin hat sich jetzt auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung verplappert. „Die beiden haben geheiratet. Ich weiß nicht, was das Problem ist“, sagte der Schauspieler Reportern des Portals „Accesss“. „Wir schreiben Hailey ab und zu. Einmal haben wir ihn (Justin) getroffen“, fügte Baldwin hinzu.

Hailey und Justin Bieber haben Hochzeit noch nicht offiziell bestätigt

Ende letzter Woche hatte Hailey die Gerüchte um eine Blitz-Hochzeit noch dementiert. „Ich verstehe, wo die Spekulation herkommt, aber ich bin noch nicht verheiratet!“, schrieb das US-Model auf Twitter, nachdem mehrere US-Medien am Freitag über eine angebliche Trauung auf dem Standesamt in New York berichtet hatten. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht – ist das die Bestätigung, dass die Berichte um die Eheschließung doch nicht falsch waren?

Im Gespräch mit „Access“ gab Alec Baldwin dem jungen Paar noch ein paar Tipps für eine lange Ehe mit auf den Weg. „Hört nicht auf, an eurer Beziehung zu arbeiten. Und verbringt Zeit miteinander“, So der Hollywood-Star.

Justin singt für Hailey in London

Justin Bieber scheint dem Rat zu folgen. Gerade begleitet er Hailey zur Fashion Week in London. Vor dem Buckingham-Palast packte er seine Gitarre aus und sang für das US-Model eine romantische Version von Tracey Champmans „Fast Car“. Schnell bildete sich um den Kanadier eine Menschentraube, die das Mini-Konzert verfolgten und Videos davon ins Internet stellten. Ein Ehering ist dabei an Justins Hand allerdings nicht zu erkennen. Allerdings rief er in die Menge: „Diese Frau dort ist die Liebe meines Lebens.“

Von dpa/RND/mat