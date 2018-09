Stichverletzungen: Passant findet Toten in Treppenhaus

Grausiger Fund in einem Treppenhaus: Ein Passant findet in der Innenstadt von Mönchengladbach eine Leiche, der Tote weist etliche Stichverletzungen auf. Das Opfer stammt aus Bremen, eine Mordkommission ermittelt.

In der Innenstadt von Mönchengladbach ist ein Toter gefunden worden. Der Leichnam wies zahlreiche Stichverletzungen auf, eine Mordkommission ermittelt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Bremen.

Ein Passant habe den Toten an einem Treppenaufgang entdeckt. „Die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Fundort schließen ein Tötungsdelikt nicht aus“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Donnerstag soll die Leiche obduziert werden. „Wir warten die Obduktion am Donnerstag ab“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei bat Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich zu melden.

Von RND/dpa