USA: Frau erschießt drei Menschen in Logistikzentrum

In den USA hat es erneut mehrere Tote nach einer Schusswaffen-Attacke gegeben. Eine 26-jährige Angestellte eines Logistikzentrums im US-Bundesstaat erschoss drei Menschen im US-Staat Maryland.

Die Frau, die befristet in dem Verteilzentrum der Drogeriekette Rite Aid beschäftigt war, feuerte nach Angaben des Sheriffs von Harford County (US-Staat Maryland) mit einer Glock-Pistole Kaliber 9mm auf die Menschen. Die Waffe, so die Polizei, habe sie legal erworben. Anschließend schoss sie sich in Selbstmordabsicht in den Kopf und feuerte noch mal auf sich selbst, als der erste Schuss nicht den gewünschten Erfolg erzielte, so Sheriff Gahler. Später erlag die Schützin ihren Verletzungen.

Mehrere Menschen wurden verletzt. In dem Logistikzentrum von Rite Aid arbeiten nach Angaben der Unternehmenssprecherin Susan Henderson 1000 Menschen. Die 26-Jährige sei morgens um 9 Uhr Ortszeit wie üblich zur Arbeit gekommen. Wenige Minuten später habe sie um sich geschossen. Um 9.09 ging der Notruf ein, um 9.14 Uhr seien die Beamten vor Ort gewesen.

Von RND/dk