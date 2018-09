Mindestens 44 Tote Fährunglück in Tansania, Hunderte vermisst

Bei einem Fährunglück auf einem See in Tansania sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte weitere wurden vermisst. Die Suche nach Überlebenden dauerte an.

Bei der Havarie einer Passagier-Fähre auf dem Victoriasee in Tansania sind mindestens 44 Menschen gestorben. 37 Menschen seien nach dem Untergang am Donnerstag gerettet worden, sagte ein regionaler Behördenvertreter in Mwanza, John Mongella, der Nachrichtenagentur AP. Wie viele sich an Bord der Fähre befunden hätten, könne er nicht sagen. „Im Moment liegt unser Fokus auf Rettung“, sagte Mongella. Ersten Schätzungen zufolge waren mehr als 300 Menschen an Bord. Die Rettungsarbeiten sollten bei Tagesanbruch weitergehen.

Derartige Fähren haben häufig Hunderte von Menschen an Bord und sind überlastet. Die Behörde, die für die Instandsetzung der Schiffe zuständig ist, Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics Services Agency, rief zur Geduld auf. Die Fähre sei nahe der Gegend Mwanza gesunken.

Auf dem großen Süßwassersee, der von Tansania, Kenia und Uganda umgeben ist, gibt es häufig Unfälle. 1996 starben mehr als 800 Menschen, als eine Passagier- und Frachtfähre auf dem Victoriasee sank.

