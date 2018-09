So sehen die Stars der „Bill Cosby Show“ heute aus

26 Jahre nach dem Ende der US-Sitcom hat sich einiges verändert. Für einige Schauspieler der Show blieben große Jobangebote aus, die „Bill Cosby Show“ war der Höhepunkt ihrer Karriere. Wir haben die verschiedenen Werdegänge der Stars zusammengefasst.

Die Zeit verschont niemanden. Die Schauspieler der legendären „Bill Cosby Show“ schlugen nach dem Serienende verschiedene Wege ein. Für die meisten war die Sitcom der Karriere-Höhepunkt, der große Durchbruch kam nie. Der Komiker Bill Cosby war das Gesicht der Fernsehserie und schien im Hollywood-Olymp angekommen zu sein.

Doch auch das Familienoberhaupt der Huxtable-Familie konnte nie wieder an die Erfolge der “Cosby Show“ anschließen. Im Gegenteil, der US-Entertainer ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen zu mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Schicksal des US-Entertainers wird kontrovers diskutiert. Für Cosbys Sprecher Andrew Wyatt dagegen ist der Schauspieler das Opfer eines rassistischen Justizsystems in den USA.

Von RND