Unbekannte erdrosseln Pony auf der Weide

Gräueltat in Niedersachsen: Ein Tinka-Pony ist auf einer Weide in Emsbüren von Unbekannten gefoltert und getötet worden. Es ist nicht der erste Fall von Pferderippern in Niedersachsen in jüngster Zeit.

In der Nacht zu Donnerstag näherten sich Unbekannte dem Tinka-Pony auf der Weide in Emsbüren-Berge: Sie erdrosselten das Tier mit einem Strick und fügten ihm mehrere Schnittwunden zu.

Erst vor zehn Tagen hatten Unbekannte ein 28 Jahre altes Pony in einem Stall in Wolfenbüttel attackiert und eine lange und tiefe Schnittwunde am Bauch zugefügt.

Von sbü/RND