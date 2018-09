Polizeiaktion in Dänemark – Fähren nach Deutschland eingestellt

Wegen einer Polizeiaktion sind Teile des Fährverkehrs zwischen Dänemark, Deutschland und Schweden am Freitagnachmittag eingestellt worden. Das teilte die Polizei in Kopenhagen mit.

Betroffen seien die Verbindungen Gedser-Rostock, Helsingør-Helsingborg und Rødby-Puttgarden. Auch die Storebæltsbrücke und die Øresundbrücke nach Schweden seien gesperrt worden. Grund sei die Fahndung nach flüchtigen Personen, meldete der Dänische Rundfunk.

Auch die Zugverbindungen in Richtung der Fährhäfen seien eingestellt. Wann die Øresundbrücke nach Schweden wieder geöffnet werden könne, sei zunächst unklar, twitterte die Dänische Polizei.

Die Zeitung „Ekstrabladet“ meldet, dass die Inseln Seeland, Lolland und Falster, die vom Transitverkehr betroffen sind, abgeriegelt seien. Nach Angaben der Polizei wurden die Öresundbrücke sowie der Hauptbahnhof von Kopenhagen am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. An den Brücken hatten sich vorher wegen der Sperrungen größere Staus gebildet.

Die schwedische Zeitung „Expressen“ meldet, dass die Polizei in Zusammenhang mit einer Entführung nach drei Insassen in einem schwarzen Volvo V90 mit dem schwedischen Kennzeichen ZBP 546 fahnde. Die Personen im Wagen würden in „Verbindung mit Schwerstkriminalität“ gebracht. Es handle sich um einen Entführungsfall. Die Polizei wollte das nicht kommentieren.

Von RND/dpa