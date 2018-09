SPD-Politiker Kahrs hat in Hamburg geheiratet

Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs hat am Sonnabend in der Hansestadt seinen langjährigen Lebenspartner geheiratet.

Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs hat am Sonnabend in der Hansestadt seinen langjährigen Lebenspartner Christoph Rohde geheiratet. Der 55-Jährige und Rohde gaben sich am Nachmittag in der Hauptkirche St. Katharinen am Hafen das Jawort. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft sei für sie nicht infrage gekommen, hatte Kahrs zuvor der „Bild“-Zeitung gesagt. „Wenn wir heiraten, dann richtig.“ Er sei seit 25 Jahren mit seinem Partner zusammen. Kahrs ist haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Von RND/dpa