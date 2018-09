Angreifer von Ravensburg kommt in die Psychiatrie

Nach der Messerattacke in der Innenstadt von Ravensburg (Baden-Württemberg) kommt der Angreifer in eine psychiatrische Einrichtung. Anstelle eines Haftbefehls wurde ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen.

Die Polizei teilte am Sonnabend mit, der afghanische Asylbewerber leide nach der Einschätzung eines Gutachters an einer tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung. Er sei deshalb bereits mehrfach in stationärer Therapie gewesen. Die Schuldfähigkeit des Mannes sei nach dem vorläufigen Sachverständigen-Gutachten bei der Tat ausgeschlossen oder zumindest erheblich vermindert gewesen.

Zudem ist der Beschuldigte nach aktuellen Erkenntnissen 21 Jahre alt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zuvor hatte sie das Alter mit 19 angegeben.

Dem Mann wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 21-Jährige wurde am Freitag unmittelbar nach den Angriffen festgenommen, nachdem ihn Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) persönlich gestellt hatte. Der junge Mann stach auf drei Menschen ein und verletzte diese schwer.

