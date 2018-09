Lindsay Lohan attackiert obdachlose Familie

Dieses Instagram-Video von Lindsay Lohan sorgt für Kopfschütteln: Auf der Straße bietet die US-Schauspielerin einer obdachlosen Familie ihre Hilfe an. Doch als diese ablehnt, wird der ehemalige Kinderstar aggressiv und beleidigend bis die Situation eskaliert.

Schauspielerin Lindsay Lohan hat mit einem Live-Video auf Instagram für jede Menge Irritationen und scharfe Kritik gesorgt. Die absurden Aufnahmen zeigen die 32-Jährige an einem Abend in Paris, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Am Straßenrand entdeckt der ehemalige Kinderstar eine obdachlose Flüchtlingsfamilie, deren zwei Kindern sie vor laufender Kamera ihre Hilfe anbietet. „Wollt ihr heute in einem Hotel schlafen? Wollt ihr Filme gucken? Das wäre so cool, oder?“, fragt Lohan die Kinder.

Doch das Angebot gilt offenbar nur für die Söhne und die Mutter. Weil der Vater nicht mitkommen darf, will die Familie die Hilfe nicht annehmen. Für die Schauspielerin offenbar völlig unverständlich. Schlagartig ändert sich der Ton und Lohan beginnt, der Mutter Vorwürfe zu machen: „Das ist nicht fair. Du solltest sie nicht auf dem Boden schlafen lassen. Du solltest eine hart arbeitende Frau sein.“

Lohan droht und beleidigt Familie

Auch als die Familie die Flucht ergreift, bleibt die Schauspielerin uneinsichtig und folgt ihnen. „Ihr geht den falschen Weg. Mein Auto ist hier“. Und sie legt nach: „Sie handeln mit Kindern“, will sie ihren Instagram-Followern weismachen. „Legt euch nicht mit mir an“, droht sie den Obdachlosen.

Als die 32-Jährige schließlich nach der Hand eines Jungen greift, eskaliert die Situation. Die Aufnahmen zeigen, wie Lohans Handy zu Boden fällt – offenbar hat sich die Mutter zur Wehr gesetzt. Danach endet das Video.

In den Sozialen Netzwerken hat das bizarre Video für massive Kritik an der Schauspielerin gesorgt.

Nutzer werfen ihr vor, versucht zu haben, die Kinder zu kidnappen und sich als Opfer dargestellt zu haben.

