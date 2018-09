Sechs Menschen sitzen fest: Heißluftballon stürzt in Hochspannungsleitung

In der Nähe von Bottrop hat sich ein Heißluftballon mit mehreren Menschen an Bord in einer Stromleitung verfangen. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellen sich auf einen langen Rettungseinsatz ein.

Bei Bottrop ist am Sonntag ein Heißluftballon in eine Stromleitung gestürzt. In dem Korb des Ballons sitzen nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte sechs Menschen fest, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Passagiere sind offenbar unverletzt. Gegen 18 Uhr hatte sich der Ballon in der Leitung in der Nähe der A42 verfangen. Weil so viele Menschen den Unfall gemeldet hätten, sei zwischenzeitig die Telefonleitung der Feuerwehr überlastet gewesen.

Höhenretter der Feuerwehr Essen und Oberhausen sind vor Ort und haben mit der Bergung in 75 Meter Höhe begonnen. Die Helfer stellten sich auf einen längeren Einsatz ein.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es durch den Unfall zu erheblichen Problemen beim Schienenersatzverkehr der S9 zwischen Essen und Bottrop. Die Stromversorgung der Strecke musste wegen möglicher Gefahren für die festsitzenden Ballonfahrer abgeschaltet werden.

