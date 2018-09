Kanye West ändert seinen Namen

Präsidentschaftskandidatur 2024, die Erfindung einer neuen Sprache: US-Rapper Kanye West hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen. Bevor er seine ambitionierten Pläne in Angriff nimmt, ändert der Musiker aber erst einmal seinen Namen.

Mit einem besonders skurrilen Auftritt hat Rapper Kanye West bei der US-TV-Show „Saturday Night Live“ am Wochenende für Aufmerksamkeit gesorgt. Unter anderem sorgte seine gemeinsame Performance mit Lil Pump in einem Mineralwasser-Kostüm für Stirnrunzeln und Fragezeichen bei den Zuschauern.

Zudem verkündete der 41-Jährige pünktlich zur Veröffentlichung seines neuen Albums eine Namensänderung. Fortan möge man ihn nur noch „Ye“ nennen, so der Musiker. „Das Wesen, das früher als Kanye West bekannt war“, twitterte er in Anlehnung an den verstorbenen Sänger Prince, als dieser seinen Künstlernamen ablegte.

Das Pseudonym ist allerdings keine Neuigkeit. Bereits das zehnte Album erschien unter diesem Namen. In einem Interview mit dem Radiosender KRRL hatte der Künstler erklärt, dass „Ye“ für ihn eine religiöse Bedeutung habe. „Ich glaube ’Ye’ ist das am häufigsten benutzte Wort in der Bibel und dort bedeutet es ’du’“, so der Rapper.

