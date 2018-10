Bloß nicht zurück zur Wiesn: Frau fesselt sich in Wache selbst

Sie hatte zu viel getrunken und musste in der Sanitätswache aufgepäppelt werden. Als ihr Freund sie zurück zum Münchener Oktoberfest bringen wollte, hat eine junge Frau das auf unkonventionelle Art verhindert.

Aller Abschied fällt schwer: Mit Klebeband hat sich eine Oktoberfest-Besucherin selbst an eine Trage gefesselt, um noch ein wenig länger auf der Sanitätswache bleiben zu können. Das berüchtigte Festbier setzte der 21-Jährigen am Montag so sehr zu, dass sie im Sanitätsbereich aufgepäppelt werden musste.

Als ihr Freund, der sich rührend um sie kümmerte, zwei Stunden später mit der Frau von der Wache aufbrechen wollte, begann sie bitterlich zu weinen und griff als Protest zum Klebeband. Letztlich überwand sie sich dann doch und stürzte sich mit ihrem Freund erneut in den Wiesn-Trubel.

Von RND/dpa