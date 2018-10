Ehemalige politische Wegbegleiter, erfolgreiche Unternehmer und TV-Stars: Wenn am Freitagabend Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Kim ihre Hochzeit feiern, sind viele Promis dabei. Einer wird allerdings auf der Gästeliste fehlen.

Im Mai haben Altkanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) standesamtlich geheiratet, am Freitagabend steht im Hotel „Adlon“ in Berlin die große Hochzeitsparty an – mit zahlreichen prominenten Gästen. Ein Überblick:

Von RND