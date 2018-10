Hoher Besuch auf der Wiesn: Hillary und Bill Clinton schlendern übers Oktoberfest

Arnold Schwarzenegger, Samuel L. Jackson, Joseph Gordon-Levitt – immer wieder zieht es auch Hollywood-Promis auf die Wiesn. In diesem Jahr hat sich erneut hoher Besuch angekündigt – diesmal allerdings aus Washington.

Ein kleiner Staatsbesuch auf der Wiesn: Hillary und Bill Clinton haben das Münchner Oktoberfest besucht. Die Ex-Präsidentschaftskandidatin und der frühere US-Präsident kamen am Freitagabend – begleitet von großem Polizeiaufgebot – in das bei Promis traditionell beliebte Käfer-Zelt. Auch Gloria Fürstin von Thurn und Taxis war da. Bill Clinton erschien dabei gleich in der richtigen Kleidung: De Ex-Präsident trug kurze Lederhosen und eine traditionelle Weste, seine Frau verzichtete auf die bayerische Tracht und kam im roten Blazer.

Ein anderer ehemaliger US-Präsident lässt unterdessen weiter auf sich warten. Barack Obama hatte von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sogar eine persönliche Einladung erhalten. Zuvor hatte der 57-Jährige selbst den Wunsch geäußert, einmal die Wiesn zu besuchen. Bisher hat es allerdings noch nicht geklappt.

Skurrile Bilder von der Wiesn in München

Hemmungslos, lustig oder manchmal auch ein bisschen traurig: Die Münchner Wiesn produziert jedes Jahr wieder kuriose Situationen und Geschichten – und die passenden Bilder dazu:

Von RND/dpa