Scheidung nach 29 Jahren: Michael und Claudia Wendler trennen sich

Überraschende Trennung nach langjähriger Beziehung: Der Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Claudia sollen laut Medienbericht künftig getrennte Wege gehen.

Michael Wendler und seine Claudia sind kein Paar mehr. Das bestätigte der Schlagersänger der „Bild“-Zeitung in einem Interview. Auch räumlich haben sich die beiden getrennt. Während der 46-Jährige weiterhin auf Mallorca lebt und arbeitet, wohnt Claudia mit der gemeinsamen Tochter Adeline in Florida. Sie soll in Zukunft allerdings mit ihrem Vater nach Deutschland ziehen.

Das Paar sei nach Aussagen des Sängers im Guten auseinander gegangen. „Aus Liebe wurde Freundschaft“, sagte Wendler der Zeitung. Er und Claudia waren knapp 30 Jahre liiert und neun Jahre verheiratet. Im Jahr 2014 waren die beiden noch gemeinsam bei „Promi Big Brother“ zu sehen.

Von RND/mkr