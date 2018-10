American Music Awards: Die Tops und Flops vom roten Teppich

Die eine kam als Discokugel, die andere mit schwarzer Gummimaske – bei der Verleihung der 46. American Music Awards in Los Angeles griff der eine oder andere Promi bei seiner Kleiderwahl daneben.

Am Dienstagabend wurden in Los Angeles die 46. American Music Awards vergeben. Für die Preisverleihung warfen sich die Stars in Schale, zeigten sich in Minikleidern und große Roben, Knallfarben, Pastelltönen und Glitzer-Outfits. Wer mit seinem Style begeisterte und wer daneben griff, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Von RND/mat