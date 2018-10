Temperatur-Wahnsinn im Oktober – bis zu 27 Grad erwartet

Sommer im Oktober. Die Temperaturen in Deutschland erreichen in dieser Woche an vielen Orten die 25-Grad-Marke, in einigen Regionen werden sogar höhere Werte erwartet.

Hoch „Viktor“ sorgt weiterhin für sonniges Herbstwetter mit ungewöhnlich warmen Temperaturen zwischen Rhein, Saar und Mosel. Unter der Woche bewegen sich die Temperaturen zunächst zwischen 20 und 25 Grad. Teilweise ist es auch bewölkt, vereinzelt kann es leichte Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Gegen Ende der Woche klart es immer mehr auf. Am Wochenende können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dann sogar auf sommerliche Temperaturen mit bis zu 27 Grad freuen. Kühl wird es nur in den nächsten Nächten mit Tiefstwerten zwischen 14 bis 9 Grad.

Von RND/dpa