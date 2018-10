Schröder besucht auf Hochzeitsreise KZ Buchenwald

Nur wenige Tage nach der fürstlichen Hochzeitsfeier im Berliner Hotel Adlon, haben Altkanzler Schröder und seine frisch angetraute Ehefrau Soyeon Schröder-Kim ihre Hochzeitsreise angetreten. Erste Station der Tour durch den Osten: Das Konzentrationslager Buchenwald.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (74) und seine Frau Soyeon Kim (49) haben am Mittwoch auf ihrer Hochzeitsreise die KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar besucht. Dort war eine Führung durch das Lagergelände und die Dauerausstellung geplant, wie ein Sprecher mitteilte. Die Eheleute halten sich seit Dienstag in Weimar auf, wo sie bereits das Wohnhaus des Dichters Johann Wolfgang von Goethe besichtigt haben. Zuvor hatten sie Station in Dresden gemacht.

Am Donnerstag will das Paar nach Bad Frankenhausen weiterreisen, wo ein Besuch des Panorama Museums mit dem überdimensionalen Bauernkriegsrundbild des Leipziger Malers Werner Tübke (1929-2004) geplant ist.

Der SPD-Politiker und seine aus Südkorea stammende Frau hatten im Mai in Seoul geheiratet. Für Schröder ist es die fünfte, für seine Frau die zweite Ehe.

Von dpa/RND