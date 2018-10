Willem-Alexander wirbt für Wein aus den Niederlanden

Da kommen sie in eine der wichtigsten Weinanbauregionen Deutschland – und machen Werbung für Rebensaft aus den Niederlanden: König Willem-Alexander und seine Ehefrau Maxima sind gestern in Mainz angekommen – und wurden jubelnd begrüßt.

Zum Auftakt seines Besuchs in Rheinland-Pfalz hat der niederländische König Willem-Alexander für ein bislang wenig bekanntes Erzeugnis seiner Heimat geworben. Nicht nur der Rhein, sondern auch der Wein verbinde die beiden Nachbarn, sagte er am Mittwoch vor einem Festessen in Mainz. „Als junges, aufstrebendes Weinbauland haben die Niederlande der Kompetenz und Innovationskraft deutscher Winzer viel zu verdanken.“

Bislang wird vor allem im Süden des Landes, auf Hügeln in Maastricht, Wein angebaut. Es wird erwartet, dass der Weinbau in den Niederlanden mit dem Klimawandel an Bedeutung gewinnt.

Die Digitalisierung im Weinbau und der Klimawandel gehören zu den Themen des dreitägigen Arbeitsbesuchs von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Im Anschluss an eine einstündige Schifffahrt auf dem Rhein stand am Mittwoch der Besuch eines Weinbergs in Bernkastel-Kues an der Mosel auf dem Programm. „Mein Eindruck ist, dass wir unser gemeinsames Potenzial zwar kennen, möglicherweise aber noch nicht voll ausschöpfen“, sagte Willem-Alexander.

Das Königspaar war zuvor bei strahlendem Sonnenschein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Mann Klaus Jensen begrüßt worden. Nach „Máxima“-Rufen und Jubel der rund 250 Zuschauer änderten Gastgeber und Gäste das straffe Protokoll, liefen zu den Menschen und schüttelten Hände.

Von dpa/RND