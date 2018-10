Rewe bucht Kundin 8,5 Milliarden Euro ab

Ein paar Lebensmittel im Supermarkt einkaufen – und hinterher ist das Konto mit über acht Milliarden Euro im Minus: Genau das ist einer Rewe-Kundin in Bayern passiert. Doch den Supermarkt trifft offenbar gar keine Schuld.

Beim Blick auf ihre Onlinebanking-App bekam Angelika Rouyer den Schreck ihres Lebens: Unglaubliche acht Milliarden, 590 Millionen Euro und 42 Cent – ausgeschrieben 8.590.000.000,42 Euro – buchte ein Rewe-Markt angeblich vom Konto der 33-Jährigen ab. Die Lastschrift war versehen mit dem Hinweis: „Rewe sagt Danke“.

Den Fall machte die Frau bei Facebook publik: Demnach loggte sie sich am Freitag in ihre Online-Banking-App ein, um ihren Zahlungsverkehr zu überprüfen – und traute ihren Augen nicht: Dort erschien die Lastschrift über 8.590.000.000,42 Euro. „So eine Summe habe ich noch nie auf meinem Konto gesehen“, schrieb Angelika Rouyer in dem Facebook-Post. Leider habe ein Minus davor gestanden.

Erst nach zahlreichen Telefonaten zwischen Rewe und ihrer Bank habe sie den Fall halbwegs auflösen können: Es habe sich um einen IT-Fehler gehandelt, die Abbuchung sei nie wirklich erfolgt, schreibt die „Passauer Neue Presse“. Wie der Buchungsfehler zustande kam, kann sich Angelika Rouyer aber immer noch nicht wirklich erklären: „Ich hatte in letzter Zeit bei Rewe nichts mit der Karte bezahlt“, sagte sie der Zeitung.

Von RND