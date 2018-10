Bulldogge beißt Mann Penis und Hoden ab

Unvorstellbare Hundeattacke in Schottland: Eine Bulldogge hat einem jungen Mann Penis und Hoden abgebissen, der 22-Jährige liegt im Koma.

Eine Englische Bulldogge soll einem Mann in Schottland den Penis und beide Hoden abgebissen haben. Der schreckliche Vorfall ereignete sich Medienberichten zufolge in der Stadt Haddington, der Mann schwebte nach dem Angriff in Lebensgefahr.

Laut der Zeitung „Edinburg Evening News“ wurden Rettungskräfte nach dem Hundeangriff am Sonntagnachmittag alarmiert, in einer Wohnung fanden sie den bewusstlosen 22-Jährigen in einer Blutlache. In dem Appartement war auch die mit dem Blut des Mannes beschmierte Bulldogge. Der Mann kam sofort ins Krankenhaus, seine Genitalien konnten die Ärzte aber nicht mehr retten, heißt es weiter.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, wie es zu dem schrecklichen Angriff kommen konnte, steht aber noch nicht fest. Auch ob die Bulldogge dem 22-Jährigen gehört, ist unklar – der Mann liegt im Koma, berichtet die BBC, und konnte noch nicht vernommen werden. Der Hund kam in ein Tierheim.

Von RND