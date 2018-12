Til Schweiger zum Film-Flop: „Menschen haben geweint, gelacht, geklatscht“

Die amerikanische Version seines Erfolgfilms „Honig im Kopf“ floppte in den USA – „Head Full of Honey“ wurde nach kurzer Zeit eingestellt. Jetzt äußert sich Til Schweiger zu dem Misserfolg.

Erst lästerten Kritiker über Til Schweigers Remake des Erfolgsfilm „Honig im Kopf“, nun wurde die amerikanische Version „Head Full of Honey“ – immerhin mit den Superstars Nick Nolte und Matt Dillon besetzt – nach kurzer Laufzeit in Los Angeles wieder aus dem Programm.

Til Schweiger verteidigt den Film trotzdem: „Die Reaktionen waren mit denen in Deutschland identisch“, so der 54-Jährige in „Bunte“ über das Publikum in den USA. „Die Menschen haben geweint, gelacht, geklatscht und sind am Ende lange sitzengeblieben.“

Til Schweiger bedauert Flop seines Films „Head Full of Honey“

Während „Head Full of Honey“ in den USA floppte, erreichte die deutsche Erstversion, unter anderem mit Dieter Hallervorden, über sieben Millionen Zuschauer. Schweiger, der in beiden Filmen Regie führte, bedauert in „Bunte“ den Misserfolg der amerikanischen Version: „Leider waren die Zahlen nicht gut genug, um Warner Brothers dazu zu bewegen, den sogenannten Plattform-Start auszuweiten. Die vernichtenden Kritiken haben da nicht geholfen.“

Wie es jetzt in den USA weitergehe, werde kommende Woche besprochen. Möglicherweise wird der Film an einen Streaming-Dienst verkauft. Der Europastart sei jedoch weiterhin „für Ende März geplant“, so Schweiger.

Von RND/hsc