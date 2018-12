Drei Tote bei Familiendrama in Österreich

Seinen Bruder, seinen Vater und dessen Frau soll ein 54-jähriger Österreicher erschossen haben. Der Mann wurde festgenommen – die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem Familiendrama in Österreich sind am Donnerstag drei Menschen erschossen worden. Tatverdächtig ist nach Angaben der Polizei ein 54-Jähriger. Er soll in Mistelbach rund 60 Kilometer nördlich von Wien seinen Bruder (52) sowie seinen 92 Jahre alten Vater und dessen 87-jährige Frau erschossen haben.

Der Mann sei am Tatort festgenommen worden. Zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt.

Von RND/dpa