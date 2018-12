Junge (12) tut alles, damit sein bester Freund würdevoll beerdigt wird

Sie waren unzertrennlich – bis der Tod sie trennte: Als der beste Freund des zwölfjährigen Kalebs stirbt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Zum Abschied gibt er noch mal alles für seinen Freund, und hilft der Mutter des Jungen, ihm einen würdevollen Abschied zu bereiten.

Traurig, aber schön: Ein zwölfjähriger Junge hat seinen besten Freund verloren – und hilft dessen Mutter anschließend dabei, einen Grabstein für ihn zu finanzieren, wie „CNN“ berichtet.

Die beiden Jungen Kaleb Klakulak und K.J. Gross aus dem Ort Warren im US-Bundesstaat Michigan hatten sich demnach gesucht und gefunden. Kaleb, der eher ein Außenseiter war, wurde direkt von K.J. in sein Herz geschlossen, die beiden waren unzertrennlich. „Es war schön, weil er fast alles mochte, was ich mag“, sagte Kaleb zu „CNN“. „Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen“, kommentiert K.J.’s Mutter, LaSondra Singleton.

Doch K.J. war todkrank – eine Herzinsuffizienz ließ ihn sterben. K.J.’s Mutter hatte allerdings, wie der Sender berichtet, nicht genug Geld für einen Grabstein, weil sie ihren Job gekündigt hatte, um sich um ihren Sohn kümmern zu können.

Das wollte Kaleb nicht hinnehmen: Er tat alles, um seinem Freund zum Abschied noch ein Denkmal zu setzen. So sammelte der Zwölfjährige unter anderem Flaschen, die er dann mit seiner Mutter zum Recyceln in den Supermarkt brachte, und suchte sich Unterstützung in der Nachbarschaft. Es wurde ein Konto eingerichtet für Spenden – auf dem am Ende 2500 US-Dollar eingingen.

Kaleb (12) hilft der Mutter seines toten besten Freundes

„Ich habe geweint, weil es so unerwartet kam“, sagte LaSondra Singleton, die Mutter des toten K.J., zu der herzzerreißenden Aktion des Jungen. „Ich kann seine letzte Ruhestätte sehen. Ich habe einen Platz, an den ich gehen und bei ihm sein kann.“ Kaleb hatte ihren Sohn auch als er schon im Krankenhaus lag regelmäßig besucht – und ihm nun einen würdigen Abschied bereitet.

