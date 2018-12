Betrunkene Frau reißt Zapfpistole an Autobahntankstelle ab

Weil sie Radio hören wollte: An einer Tankstelle in Brandenburg hat eine Beifahrerin mit dem Auto eine Zapfpistole aus der Säule herausgerissen. Die Polizei stellte bei ihr 2,35 Promille Alkohol in der Atemluft fest.

Eine 35-jährige Beifahrerin hat in der Samstagnacht beim Tanken an der Autobahntankstelle in Michendorf (Brandenburg) mit ihrem Auto eine Zapfpistole abgerissen.

Als sie während des Tankens das Radio einschalten wollte und dazu den Zündschlüssel herumdrehte, fuhr der Wagen los und stieß gegen das Tankstellengebäude. Den eingelegten Gang hatte sie offensichtlich nicht bemerkt.

Bei einem Alkoholtest stellte die Polizei einen Wert von 2.35 Promille fest.

Von RND