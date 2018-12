Mann fährt Polizisten in Berlin an und flüchtet

Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin hat ein Mann einen Polizisten angefahren. Es soll sich um einen Intensivtäter handeln. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihm.

Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Neukölln ist am Mittwoch ein Polizist angefahren und verletzt worden. Daraufhin schoss ein Polizist auf das flüchtende Auto, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob die Beamten einen oder mehrere Schüsse abgegeben haben, war zunächst nicht bekannt. Zuvor wollten zwei Streifenbeamte den Fahrer eines Autos am Hermannplatz, Ecke Kottbusser Damm, wegen einer Ordnungswidrigkeit überprüfen. Dieser gab laut Polizei Gas und flüchtete. Bei seiner Flucht fuhr er den Beamten an.

Die Polizei ermittelt derzeit mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Es werden unter anderem Zeugen befragt und das Projektil gesucht. Die B.Z. berichetet, dass es sich um einen polizeibekannten Mann handle, der immer wieder wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen sei. Ob es sich bei dem Flüchtenden um einen Intensivtäter handelt, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Von RND/jra