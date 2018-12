Liebes-Aus bei Helene Fischer und Florian Silbereisen: Das schreiben sie ihren Fans

Die Nachricht kam für viele Fans überraschend: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. In zwei emotionalen Statements erklären sie ihren Fans die Gründe für das Liebes-Aus.

Nach zehn Jahren Beziehungen haben Sängerin Helene Fischer und Moderator Florian Silbereisen ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden sind schon eine Weile getrennt, wie sie beide auf Facebook in Statements an ihre Fans schreiben. Die Sängerin ist zudem schon neu liiert.

Die Statements der beiden sind sehr persönlich und emotional, ihnen scheint es wichtig zu sein, ihre Fans nicht im Unklaren zu lassen über die Gründe der Trennung – und darüber, dass das einstige Traumpaar des Schlagers noch immer befreundet ist.

„So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“, schreibt die 34-Jährige. Sie betont zudem, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt und sie daraus kein Geheimnis machen wolle. Wer es ist, verrät sie ihren Fans aber nicht.

Dafür drückt sie ihre Bewunderung dafür aus, „mit welcher Größe Florian damit umgeht“. Sie dankt ihm „nicht nur für 10 wundervolle Jahre, sondern jetzt auch dankbar solch einen Freund in meinem Leben zu wissen“.

Auch Florian Silbereisen wendet sich auf seiner Facebook-Seite mit emotionalen Worten an seine Fans. „Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! Wir haben uns wunderbar ergänzt. Wir hatten Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare. Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen“, schreibt er dort. Er betont aber auch, dass das gemeinsame Leben nicht nur schön gewesen sei – auch aufgrund der ständigen Spekulationen über Hochzeit, Kinder oder Trennung.

Silbereisen bestätigt ebenfalls, dass beide schon eine Weile getrennte Wege gehen: „Wir wollten mit dieser Nachricht aber so spät wie möglich an die Öffentlichkeit gehen. Wir wollten unser Leben nach so einem großen Einschnitt erst einmal so ruhig wie möglich ohne allzu viele Paparazzi neu ordnen und sortieren.“

Eine Trennung sei immer traurig, „auch wir waren sehr traurig“, fügt er noch hinzu. Aber sie seien nun „glücklich getrennt“ und als Freunde noch enger zusammengewachsen. Der 37-Jährige erklärt zudem, dass er den neuen Mann an der Seite von Helene Fischer schon eine Weile kenne und den beiden ganz viel Glück wünsche.

Von RND/das