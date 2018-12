Richter lehnt Einstellung von Verfahren gegen Weinstein ab

Fast 90 Frauen werfen dem früheren Hollywood-Produzenten Weinstein sexuelle Übergriffe vor, viele sind bereits verjährt. Sein Verfahren vor Gericht läuft schleppend – doch trotz Forderungen der Verteidigung bleibt der Richter hart.

Der Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) soll trotz Einwänden von dessen Verteidigung stattfinden. Richter James Burke lehnte bei einer Anhörung vor einem Gericht in New York am Donnerstag die Forderung der Verteidigung nach einer Einstellung des Verfahrens ab. Eine weitere Anhörung wurde für den 7. März 2019 angesetzt. Wann der Prozess starten könnte, blieb zunächst unklar.

Weinstein erschien in Anzug und Krawatte bei der Anhörung zusammen mit seinem Verteidiger Benjamin Brafman, der nach dem Termin von einer „Enttäuschung“ sprach.

Insgesamt fast 90 Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. In New York ist er unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. Die Vorwürfe einer der Betroffenen wurden durch neue Beweise zuletzt allerdings in Frage gestellt.

Von RND/dpa