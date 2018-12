Ryan Reynolds wird von Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal reingelegt

Einen kleinen Scherz haben sich die Schauspieler Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds erlaubt – und ihn scheinbar zu einer „Ugly Sweater“-Party eingeladen, wo jeder hässliche Pullover tragen soll. Nur dass Reynolds am Ende der einzige war.

Bedröppelt guckt er in die Kamera, während seine Kollegen Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal ihr breitestes Grinsen zeigen: Schauspieler Ryan Reynolds wurde von den beiden reingelegt, wie er auf Instagram zeigt. Während die anderen zwei Schauspieler in ganz normalen Shirts dastehen, hat Reynolds ein rot-grünen Weihnachtspulli mit riesiger goldener Schleife an.

„Diese Arschlöcher haben gesagt, es ist eine Sweater-Party“, schreibt der 42-Jährige scherzhaft dazu. Seine Kollegen hatten scheinbar so getan, als wenn alle in hässlichen oder lustigen Pullis zur Party kommen – dabei war dem gar nicht so. Manche meinen vielleicht, Reynolds hätte den kleinen Scherz verdient: Auf Twitter und Instagram teilt er selbst gern mal gegen Freunde und Kollegen aus.

Von RND/hsc