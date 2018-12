Stonehenge: Tausende bejubeln Wintersonnenwende

Endlich, die Tage werden wieder länger. Im britischen Stonehenge feierten Tausende deswegen die Wintersonnenwende. Für diesen Anlass hatten sich die Menschen besonders vorbereitet.

Mit Musik und teils in Verkleidungen haben Tausende Menschen die Wintersonnenwende an den geheimnisvollen Steinkreisen von Stonehenge im Süden Großbritanniens gefeiert. Nach der längsten Nacht des Winters begrüßten sie am Sonnabendmorgen den Sonnenaufgang, wie der TV-Sender BBC berichtete.

Einige Besucher trugen historisch anmutende, farbenfrohe Kleidung, andere sangen oder spielten auf Flöten und Trommeln. Einer hatte sich den Kopf eines Einhorns aufgesetzt. Auch kleine spirituelle Zeremonien wie das Berühren von Steinen gab es zu beobachten. Nicht nur zur Wintersonnenwende, sondern auch zur Sommersonnenwende pilgern gewöhnlich Tausende Menschen nach Stonehenge. Neben Partygängern und Touristen gehören dazu auch Anhänger heidnischer Kulte.

Unesco-Weltkulturerbe

Die Steinkreise nördlich der südenglischen Stadt Salisbury gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. Jährlich besuchen mehr als eine Million Menschen Stonehenge. Wozu die bis zu 25 Tonnen schweren, jahrtausendealten riesigen Steine dort ursprünglich gedient haben, ist nicht eindeutig geklärt.

Von RND/dpa