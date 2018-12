Verlobung? Heidi Klum postet „I said yes“

Spekulationen um ihre Person mag Heidi Klum so gar nicht – und deshalb lässt ihr Posting vom Heiligabend auf Instagram auch keine wirklichen Fragen offen.

„I said yes“ – Ich habe ja gesagt, postet Heidi Klum, garniert mit einem Herzchen und pünktlich zur deutschen Bescherung, auf Instagram.

Ja zu Tom Kaulitz, der im Zentrum des Bildes ist – genau wie der edle Verlobungsring, der, ganz amerikanisch, an Heidis linker Hand prangt und glitzert. Der Ring ist neu, das „Ja“ ist neu, da verbieten sich doch eigentlich alle Spekulationen …

Zumal @heidiklum auch auf ihrem offiziellen Twitter-Account in eigener Sache nachlegte.

Seit Frühjahr sind die Star-Moderatorin („Germany’s Next Topmodel“, „America’s Got Talent“) und der Musiker („Tokio Hotel“) ein Paar. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden im Mai 2018 bei den Filmfestspielen in Cannes.

Von RND/dk