Weitere Hochzeitsfotos von Miley Cyrus und Liam Hemsworth aufgetaucht

Vor fast zehn Jahren lernten sich Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei einem Filmdreh kennen – nun hat das Paar geheiratet. Vom Hochzeitsfest sind nun weitere romantische Fotos aufgetaucht. Doch warum ist Hemsworths Familie auf keinem der Bilder zu sehen?

Am Donnerstag postete Miley Cyrus erste Fotos, die auf eine geheime Hochzeit mit ihrem Langzeitfreund Liam Hemsworth (28) hindeuteten. Nun sind weitere Fotos aufgetaucht – und zwar auf den Instagram-Kanälen von Miley Cyrus’ Eltern, die sichtlich stolz auf ihre 26-jährige Tochter sind.

So postete Mileys Mutter Tish Cyrus (59) ein Foto von sich, ihrem Mann und ihrer Tochter. Miley Cyrus trägt wie auf den ersten Bildern ein weißes Brautkleid, das ihre zarten Schultern freilässt. Eltern und Tochter stehen vor einem Bogen voller weißer und rosafarbener Rosen, Miley hält außerdem einen Blumenstrauß in der Hand. „Das macht mein Herz so glücklich“, kommentiert Tish Cyrus.

Foto von Braut Miley Cyrus mit ihren Eltern

Auch der Papa teilt einen Moment mit seinen Followern: Country-Sänger Billy Ray Cyrus postet auf Instagram ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Miley Cyrus die Hochzeitstorte anschneidet, daneben ihr frisch Angetrauter Liam Hemsworth. „Die Hochzeit wäre nicht komplett ohne ein Foto mit Dads veralteter Blackberry-Kamera. Ich liebe es, alle so glücklich zu sehen“, schreibt er dazu.

Damit ist endgültig klar, dass Miley Cyrus und Liam Hemsworth tatsächlich am 23. Dezember geheiratet haben. Das Paar hatte sich vor fast zehn Jahren beim Dreh von „Mit dir an meiner Seite“ kennengelernt, war zwischenzeitig getrennt, hatte dann aber wieder zusammengefunden.

Wo ist die Familie von Liam Hemsworth?

Auf dem Bild von Mileys Vater sind auch deren Schwester und Bruder zu sehen. Doch wo ist die Familie ihres frischgebackenen Ehemanns? Auf dem Bild ist sie nicht zu sehen.

Bruder Chris Hemsworth (35) war seinem Instagram-Kanal zufolge in Australien, Schwägerin Elsa Pataky ihrer Instagram-Story zufolge im Skiurlaub. Wo der Rest steckte, ist ungewiss.

