Macaulay Culkin aus „Kevin – Allein zu Haus“ lässt Fans über seinen Vornamen abstimmen

Weil Macaulay Culkin sein zweiter Vorname nicht gefallen hatte, forderte der Star aus „Kevin – Allein zu Haus“ seine Fans auf, Vorschläge für einen neuen zu machen. Und auch wenn der Hollywoodstar üblicherweise einen schrägen Humor hat, diesmal meinte er es ziemlich ernst.

Nicht jeder ist mit seinem Vornamen zufrieden, und nicht jeder lässt Fremde über einen neuen Namen abstimmen. Anders Macaulay Culkin.

Der Star aus „Kevin – Allein zu Haus“ war schon immer für seinen schrägen Humor bekannt, und jetzt machte er sich selbst mal wieder alle Ehre.

Über seine Lifestyle-Satire-Webseite Bunnyears.com rief er seine Fans dazu auf, sich einen neuen zweiten Vornamen für ihn zu überlegen. Bisher lautete der Carson, der jedoch, so befand der Star, sei zu langweilig.

Über Weihnachten nun endete das Voting. Hunderte Vorschläge von Fans seien nach Angaben Culkins eingegangen, darunter etwa so ungewöhnliche Schöpfungen wie „TheMcRibIsBack“, „Kieran“ oder „Shark Week“. Nicht durchgesetzt hat sich mit 9644 Stimmen auch der Vorschlag „Publicity Stunt“, was frei übersetzt so viel wie „Werbegag“ bedeutet.

Culkin zufolge war das Voting am Ende eindeutig: 60 990 Teilnehmer hätten gewollt, dass er künftig seinen Vor- und Zunamen auch als zweiten Vornamen verwendet. Er heißt also jetzt Macaulay Macaulay Culkin Culkin – kein Witz.

Von RND