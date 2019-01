Krankenschwester diagnostiziert sich selbst Hirntumor

Eine Anästhesie-Schwester am Krankenhaus St. Georges’ in London leidet seit Jahren unter starken Kopfschmerzen und Müdigkeitserscheinungen. Ein Plakat macht sie nun auf einen möglichen Hirntumor aufmerksam.

Die Krankenschwester Chantal Smits (22) kümmert sich um Krebspatienten. Jetzt erhält auch sie die Diagnose. Einst entdeckte sie ein Plakat, das die Symptome eines Hirntumors aufzählte: Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, gelegentliche Sehstörungen. „All das habe ich“, realisiert sie und wendet sich umgehend an einen Spezialisten ihres Krankenhauses.

Als Smits den Brief mit der Diagnose öffnet, bricht sie sofort in Tränen aus. An ihrem Hirnstamm hatte sich ein großer Tumor entwickelt. Aufgrund der Lage kann jedoch keine Biopsie durchgeführt werden. Es bleibt daher unklar, ob es sich tatsächlich um Krebs handelt.

Leben in Ungewissheit

Und als wäre das nicht genug wird die junge Krankenschwester eine weitere Nachricht verunsichert haben. „Als ich den Arzt später fragte, wie groß der Tumor ist, sagte er nur: ‚Das willst du lieber nicht wissen.‘“

Der Tumor wird nun beobachtet und regelmäßig vermessen. Chantal Smits muss weiterhin hoffen, dass der Tumor gutartig ist. Sie muss also in Ungewissheit leben – und das so gut wie eben möglich. Die 22-Jährige bleibt positiv: „Krankenschwester zu sein, ist meine Bestimmung. Da ich selbst mit einem Tumor lebe, kann ich mich besser in Patienten hineinversetzen.“

Von RND/aw