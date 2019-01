Pop-Superstar Madonna: Das Internet rätselt über ihren Po

Nach einem Auftritt von Madonna in einer New Yorker Schwulenbar sind Fans in Aufruhr. Doch nicht die Sangeskünste des Pop-Superstars sorgen für Wirbel, sondern ihr Po – denn der erscheint in Videos auffällig rund.

Mit einem Überraschungsauftritt begeisterte Pop-Superstar Madonna in der Neujahrsnacht die Besucher in einer New Yorker Schwulenbar, dort sang sie unter anderem ihren Hit „Like a Prayer“. Kurz darauf verbreiteten sich Videos der Performance in Sozialen Medien – und Twitter-Nutzer hatten plötzlich nur noch ein Thema: Madonnas angeblich überdimensionaler Hintern.

Tatsächlich wirkt Madonnas Gesäß in einer Videoaufnahme des Auftritts auffällig groß. Sofort begannen die Spekulationen: „Hat Madonna Po-Implantate bekommen?“, schreibt der bekannte amerikanische Blogger Perez Hilton und postet dazu einen Screenshot des Videos.

Ein anderer schreibt: „Wenn wir 2019 wirklich mit Madonna und Po-Implantaten starten, dann sehe ich euch alle in 2020 wieder.“

Ein Fan zeigt sich entsetzt: „Bitte sagt mir, dass sich Madonna in ihrem Alter nicht den Hinter hat machen lassen“, gefolgt von einem weinenden Emoji.

Manche Nutzer haben allerdings eine andere Vermutung: „Ich hoffe inständig, dass sie Po-Polster in der Hose hat.“

Madonna veröffentlichte auch selbst Videos von dem Auftritt im „Stonewall Inn“ bei Instagram – auf den Wirbel um ihr Hinterteil geht sie darin aber nicht ein.

