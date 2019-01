Hygieneprobleme in Krankenhaus: Ameisen laufen Patientin übers Gesicht

Ein Krankenhaus in Neapel hat offenbar ein Ameisen-Problem. Nun will sich die Gesundheitsministerin ein Bild der Lage machen.

Ein Krankenhaus in Neapel hat offenbar ein Ameisen-Problem. Es sei „unerträglich“, dass ein Insekt auf einer Patientin entdeckt worden sei, schrieb die italienische Gesundheitsministerin Giulia Grillo am Donnerstag auf Facebook. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Angehörige am Donnerstag eine Ameise auf dem Gesicht einer Patientin krabbeln sahen.

„Jetzt reicht es, ich werde bald in Neapel sein, um mir persönlich ein Bild von der Situation zu machen“, schrieb die Gesundheitsministerin. Grillo zufolge war es bereits das dritte Mal, dass Ameisen in den Räumlichkeiten des Krankenhauses gemeldet wurden. „Das Problem sind nicht die Ameisen selbst, sondern die Nachlässigkeit, die zu sehr viel schlimmeren Verunreinigungen führen kann“, erklärte die Politikerin der Fünf-Sterne-Bewegung.

Von RND/dpa