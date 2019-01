Topmodel Bar Refaeli soll Steuern hinterzogen haben

Das israelische Supermodel Bar Refaeli hat offenbar Ärger mit der Justiz. Sie soll ihre millionenschweren Einnahmen nicht versteuert haben. Die Vorfälle sollen bis ins Jahr 2006 zurückreichen.

Topmodel Bar Refaeli droht offenbar eine Anklage in ihrer Heimat Israel. Sie soll über Jahre versäumt haben, ihr Einkommen in Millionenhöhe zu versteuern. Wie israelische Medien berichten, hat das Justizministerium am Donnerstag mitgeteilt, dass das 33-jährige Model und ihre Eltern bereits zu einer Anhörung vorgeladen worden seien. Ihnen drohe eine Anklage wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Meineid.

Schon im Jahr 2015 gab es Berichte über entsprechende Ermittlungen. Juristisch relevante Vorfälle sollen bis ins Jahr 2006 zurückreichen. Refaeli soll unter anderem zwischen 2009 und 2012 Einnahmen, die sie im Ausland erzielt habe, sowie teure Luxuswagen nicht versteuert haben. Dabei soll es sich um umgerechnet rund 5,4 Millionen Euro handeln. Refaeli, die zu jener Zeit mit Hollywoodstar Leonardo Di Caprio liiert war, soll fälschlicherweise angegeben haben, ihr Wohnsitz befinde sich nicht in Israel. In den USA hingegen habe sie behauptet, sie sei doch dort gemeldet.

Moshe Mizrahi, der Anwalt von Bar Refaeli, erklärte unterdessen, dass alles aufgebauscht worden sei und das Model nichts versteckt habe.

Von RND/jra