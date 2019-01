Michael Wendler mit neuer Begleitung – Noch-Ehefrau von Fotos überrascht

Flirt oder große Liebe? Bilder aus den USA zeigen den Schlagerstar Michael Wendler in Begleitung einer jungen Frau. Für seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg ist der Anblick ungewohnt, sie wünscht ihrem Ex aber via Instagram, „dass er eine neue Liebe findet“.

Wenn Bilder reden könnten. Von Michael Wendler tauchten jüngst Fotos auf, die den Schlagerstar in Begleitung einer jungen Frau auf einem Motorboot in den Kanälen von Cape Coral, Florida, zeigten. Laut Informationen der „Bild“ handelt es sich um die 18-jährige Laura M. Sie trägt einen schwarzen Bikini, umarmt den Sänger von hinten.

Gegenüber der „Gala“ äußert sich der Wendler eher vage

Flirt? Neue Liebe? Wie die Beziehung der beiden zueinander ist, gab Anlass zu Spekulationen. Gegenüber der „Gala“ äußerte sich der 46-Jährige jetzt eher vage: „Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt …“, zitierte die Zeitschrift Wendler auf ihrer Website.

Überrascht von den Bildern zeigte sich Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Über Instagram verkündete sie: „Es ist für mich ein ungewohntes Bild, meinen Mann in intimer Umarmung mit einer anderen Frau zu sehen. Natürlich kommen viele Emotionen in mir auf, die ich verarbeiten muss.“

Norberg hofft auf ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex und wünscht ihm, „dass er eine neue Liebe findet und glücklich wird.“ Auf Instagram sagte sie weiter: „Michael und ich haben uns freundschaftlich getrennt und bleiben durch das Wichtigste in unserem Leben, unsere wundervolle Tochter Adeline, immer verbunden!“

Wendler (der bürgerlich Norberg heißt) und seine Frau hatten im Oktober das Ende ihrer Beziehung bekannt gemacht. Sie waren 29 Jahre ein Paar, neun Jahre waren sie verheiratet.

Von RND/big