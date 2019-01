US-Politikerin trollt ihrer Kritiker – mit einer Tanzeinlage

Sie ist jung, sie ist hübsch – und vielen amerikanischen Republikanern ein Dorn im Auge. Der Versuch, Alexandria Ocasio-Cortez mit einem Video aus ihrer Studentenzeit zu kompromittieren, ging allerdings nach hinten los. Tanzend setzt sich die 29-Jährige zur Wehr.

Die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (29) hat sich gegen Kritik an einem Tanzvideo gewehrt, das sie vor acht Jahren als Studentin aufgenommen hatte – mit einem neuen Tanzvideo. „Ich habe gehört, die Republikaner glauben, es sei skandalös, wenn Frauen tanzen“, schrieb sie dazu. „Was ist, wenn sie erfahren, dass auch Kongressabgeordnete tanzen?“

Ocasio-Cortez hatte 2011 an einer Aktion an ihrer Universität in Boston teilgenommen, als Studenten vor laufender Videokamera Tanzszenen aus Filmen der 1980er Jahre nachspielten. Das Video tauchte am Tag vor ihrer Vereidigung als Abgeordnete wieder auf Social Media auf, Kritiker der jungen Parlamentarierin fanden dies unpassend. Ocasio-Cortez veröffentlichte nun eine kurze Sequenz auf Twitter, die sie für einige Sekunden erneut tanzend zeigt – diesmal nicht mehr in T-Shirt und Minirock auf dem Flachdach eines Gebäudes, sondern im Hosenanzug vor der Tür ihres neuen Büros auf dem Capitol Hill.

Wegen ihrer Jugend war Ocasio-Cortez sowohl positiv als auch negativ in die Schlagzeilen geraten. Sie ist mit 29 Jahren die jüngste Parlamentarierin, die jemals im US-Kongress tätig war.

Von RND/dpa